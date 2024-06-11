فتح الطريق الشعاعية X4 بين الحزاميتين X و X20 بولايتي تونس وأريانة للجولان

أعطت وزيرة التجهيز والإسكان صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، الإذن لفتح الطريق الشعاعية X 4 بين الحزاميتين X وX20 بولايتي تونس وأريانة للجولان.

وحضر الافتتاح فارس الماجري المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس و صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات و رياض الهنتاتي مكلف بمأمورية بالديوان وسامية غربية المديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات ومراد الحمروني المدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية و زهير العزعوزي المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتونس و خالد الاطرش مدير الاشغال الكبرى بوزارة التجهيز والإسكان والمقاولة المكلفة بالإنجاز ومكتب الدراسات والمتابعة وعدد من إطارات الوزارة.

وتتضمن مكونات الطريق الذي تم فتحه للجولان على طول 2.6 كلم، في انجاز 3 جسور، الجسر الأول بطول 216 م على مستوى مفترق ملاقا بالمنار والجسر الثاني بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9B وممر سفلي بطول 70 متر يربط بين حدائق المنزه 1 والمنزه 9C.

وسيساهم هذا الطريق، في تطوير شبكة الطرقات المرقمة بولايات تونس الكبرى وتسهيل حركة المرور على مستوى تونس العاصمة، وكذلك تخفيف الضغط المروري بالطريق الشعاعية X 3 على مستوى حدائق المنزه في إتجاه محول رأس الطابية مرورا بالشعاعية X2 بين حيّ النصر ووسط العاصمة.

وثمنّت وزيرة التجهيز والمكلفة بتسيير وزارة النقل المجهودات المبذولة من كل الأطراف المتداخلة لتذليل عديد الصعوبات التي اعترضها المشروع ولإتمام الأشغال الخاصة بالقسط المتعلق بالطريق الشعاعية X4 بالجودة المطلوبة مع إتمام كافة مكونات السلامة المرورية لضمان سلامة مستعملي الطريق، ودعت في هذا الإطار المقاولة لمزيد استحثاث نسق أشغال القسط الخاص بإنجاز المحول X4-X20.

ويعتبر مشروع الطريق الشعاعية X4 من المشاريع الوطنية الكبرى التي تنجز في مجال البنية التحتية ويتميز بخصوصيات تقنية نظرا للمنطقة التي ينجز عليها (Zone de décharge)، حيث تم خلال مختلف مراحل إنجازه اعتماد تقنيات فنية جديدة تمثلت أساسا في:

• معالجة التربة وتقويتها وهي تقنية تتمثل في إضافة مادتي الجير والاسمنت للأتربة (traitement du sol à la chaux et au ciment) لزيادة قدرة تحملها وتثبيتها وتقوية خصائصها الفيزيائية.

واستعمال هذه التقنية من شأنه أن يقلص من التأثيرات السلبية على البيئة الناتجة عن رفع الأتربة وإلقائها في المصبات العمومية ويساهم في المحافظة على هياكل الطرقات من خطر إتلافها بمرور الشاحنات الثقيلة فوقها.

• انجاز جدار داعم على طول 120م (massif renforcé avec parement végétalisable) لتفادي خطر الانحدار الكبير المحاذي لجزء من الطريق الشعاعية X4 ولإضفاء جمالية على المنشأة، متكون من لوحات نباتية ينجز لأول مرة في مشروع طرقي تحت اشراف وزارة التجهيز والإسكان بارتفاع 15متر.

• إحداث جدار داعم (Mur de confortement) يرتكز على عدد 60 من الأسس العميقة (pieux) بعمق 20متر تحت الأرض لحماية الطريق الشعاعية X4 من الانزلاقات الأرضية.

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