بينها تونس ..الاتحاد الأوروبي يصنف سبع دول « آمنة » ويقلص منح اللجوء لمواطنيها

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أنها هيأت قائمة تشمل دولا تعتبرها « آمنة » يمكن بموجبها تقليص فرص منح اللجوء لمواطنيها.

وتشمل هذه القائمة « الدينامية » التي قد تسحب منها أو تضاف إليها بلدان وفق تطور الأوضاع كلا من: كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.

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