تأبين شهيد الواجب الرقيب أوّل سيف الدّين حمريطة

انتظم بعد ظهر الخميس 20 فيفري 2025، بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، موكب تأبين فقيد الوطن وشهيد الواجب الرقيب أوّل سيف الدّين حمريطة الذي وافاه الأجل يوم 11 فيفري 2025 بجمهورية افريقيا الوسطى أثناء أدائه لمهامه ضمن بعثة الأمم المتحدة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الافريقي.

وإستحضر وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي في كلمة التأبين مناقب الفقيد وأثنى على ما تحلّى به من روح وطنية عالية وما أظهره من حسن استعداد للقيام بالمهام الموكولة إليه بكل جديّة وتفان وانضباط لإعلاء راية تونس بين الأمم، مضيفًا أنه كان جنديًا أمميّا وشهيدًا من أجل السلام، التحق برفاقه، شهداء المؤسسة العسكرية في مهام حفظ السلام، اللّذين قدّموا أرواحهم منذ الستينات، دفاعًا عن قضايا السلم والأمن في عدّة مناطق من العالم.

كما توجه وزير الدفاع الوطني لعائلة فقيد الوطن بإسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونيابة عن المؤسسة العسكرية بأصدق عبارات المواساة والتعازي في هذا المصاب الجلل.

وجرى موكب التأبين بحضور ثلّة من العسكريين من مختلف الرتب إضافة إلى عائلة الفقيد والسلط الجهوية والمحلية واطارات وأعوان الأمن والحرس الوطني ومتساكني الجهة الذين قدموا إلى مقبرة المكان لتوديع شهيد الواجب إلى مثواه الأخير.

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