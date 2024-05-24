تأجيل استنطاق سهام بن سدرين إلى موعد لاحق

قرر قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة تأجيل استنطاق سهام بن سدرين التى تولت رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها إلى موعد يحدد لاحقا، في شكاية تقدمت بها موظفة بالهيئة حول « تزييف التقرير النهائي » لهذه الهيئة ، حسب ما صرح به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فتحي الربيعي محامي بن سدرين.

وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة ومنها قضية « التزوير » بغاية الحصول على منفعة مالية من بنك فرنسي معني في تقرير الهيئة ب »الفساد والاستيلاء » وهي تهمة تصفها سهام بن سدرين ب »الباطلة ».

وأبقيت سهام بن سدرين بحالة سراح لكنها ممنوعة من السفر بقرار قضائي.

وقد أنشئت « هيئة الحقيقة والكرامة » عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955 وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.

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