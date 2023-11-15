تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف جلسة النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع

قرّر مكتب المجلس المنعقد اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، بأشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، وبإجماع الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.

هذا وقد نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقرر باجماع الحاضرين احالته الى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

كما نظر إثر ذلك في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

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