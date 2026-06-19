تأجيل النظر في قضية زياد الهاني إلى يوم 26 جوان الجاري

أجلت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، إلى يوم 26 جوان الجاري، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 7 ماي الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.

يشار الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 26 أفريل 2026 بطاقة إيداع في حق الهاني بعد الإحتفاظ به إثر سماعه، يوم 24 من الشهر نفسه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم ب « المجرمين »، إضافة إلى تهديدهم.

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