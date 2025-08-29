تأجيل النظر في قضية سهام بن سدرين إلى 10 سبتمبر المقبل

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الخميس، تأجيل النظر في القضيتين المرفوعتين ضد الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى جلسة يوم 10 سبتمبر القادم وذلك للاطلاع على التقارير المقدمة من قبل لسان الدفاع.

وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر فيفري الماضي الإبقاء على سهام بن سدرين بحالة سراح في القضية مع تحجير السفر عليها.

