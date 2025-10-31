تأجيل النظر في قضية عبير موسي

أجّلت الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في القضيّة المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل هيئة الانتخابات إلى يوم 21 نوفمبر القادم، وذلك لتسخير محام، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع، نافع العريبي.

وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يقع البت في الطلب المتعلّق بالبتّ في وضعية موكّلته القانونية، مشيرا إلى أنّ موسي مثلت اليوم امام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الذي قضى في شأنها بسنتين سجنا على معنى « المرسوم 54 » في الشكاية المقدّمة من قبل هيئة الانتخابات .

وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 12 جوان الماضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات .

