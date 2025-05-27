تأجيل النظر في قضيّة ما يُعرف بـ « التآمر 2» إلى 24 جوان القادم ورفض جميع مطالب الإفراج

أجّلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ، اليوم الثلاثاء ، النظر في قضيّة ما يعرف بـ »التآمر 2 » إلى يوم 24 جوان القادم ورفض جميع مطالب الإفراج، وفق ما أكّده مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في أوت الماضي، إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من « أجل جرائم ذات صبغة ارهابية ».

ومن بين المحالين على الدائرة المذكورة رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، وكمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية اسبق).

وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي « تكوين وفاق إرهابي » و »التٱمر على أمن الدولة » بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون.

كلمات البحث :الإفراج;التآمر;قضية