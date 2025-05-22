تأجيل النّظر في قضيّة ضدّ الصحفي محمد بوغلاّب إلى 23 جوان القادم

قرّرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النّظر في قضيّة مرفوعة ضدّ الصحفي محمد بوغلاّب بتهمة الإساءة إلى موظفة عمومية في تدوينة على موقع « فايسبوك »، إلى يوم 23 جوان القادم، حسب محاميه حمّادي الزّعفراني.

وأفاد الزّعفراني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّ القضيّة تأجّلت لانتظار ما يفيد الاستدعاء بالنسبة للشاكية. وتستند هذه القضيّة في حقّ الإعلامي بوغلاب، إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ووفق الفصل 24 من المرسوم 54 « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه ».

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