تأجيل تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تعذّر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم.

وأصدرت مؤسسة تنمية المهرجانات، بلاغا صباح اليوم السبت، جاء فيه أنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا، دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب حول أسباب هذا التأجيل.

وكان مقرّرا أن يتمّ تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 19 إلى 28 أفريل 2024.

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