تأجيل تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب

اخر تحديث : 10/02/2024
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

معرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تعذّر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم.

وأصدرت مؤسسة تنمية المهرجانات، بلاغا صباح اليوم السبت، جاء فيه أنه سيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا، دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب حول أسباب هذا التأجيل.

وكان مقرّرا أن يتمّ تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 19 إلى 28 أفريل 2024.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق