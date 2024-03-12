تأجيل جلسة المحاكمة في قضية بلعيد الى 15 مارس بسبب « غياب الفريق التلفزي »

قررت رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد المبرمجة اليوم الثلاثاء 12 مارس إلى يوم الجمعة 15 مارس الجاري.

وأعلنت رئيسة الدائرة رفع جلسة اليوم والتي كانت مخصصة للترافع في هذه القضية، دقائق بعد إنطلاقها، وذلك بسبب عدم حضور الفريق التلفزي التابع للتلفزة الوطنية المكلف بتوثيق المداولات، وفق ما ذكرته رئيسة الجلسة، دون تقديم أسباب غياب الفريق التلفزي.

يذكر في هذا الصدد أن فريقا تلفزيا قام بتصوير مداولات الجلسات السابقة لهذه القضية.

وقد تم اليوم احضار جملة المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية من سجن المرناقية، ورفض كل من محمد امين القاسمي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العمري ومحمد العوادي واحمد المالكي، مجددا المثول امام هيئة المحكمة، كما حضر جميع المتهمين بحالة سراح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلستها الماضية المنعقدة في 8 مارس، تخصيص جلسة اليوم الثلاثاء، للترافع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

يذكر أنه تم خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، استنطاق المتهم محمد امين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي تولى نقل كمال القضقاضي اثر اطلاقه النار على الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقتل القضقاضي يوم 4 فيفري 2014 في عملية تبادل اطلاق نار بجهة رواد.

يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استأنفت النظر في هذه القضية في 6 فيفري الفارط باستنطاق المتهمين.

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