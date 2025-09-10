تأجيل خروج أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

أعلنت هيئة أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، تأجيل خروج الأسطول العالمي حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية وبهدف إتمام الإجراءات اللوجستية.

من جهته، قال عضو هيئة تسيير الأسطول غسان هنشيري إن هيئة التسيير داخل الأسطول بصدد النقاش مع السلطات بخصوص بقاء القوارب بميناء سيدي بوسعيد أو انتقالها إلى ميناء آخر .

جدير بالذكر بأنه كان من المقرر أن ينطلق الأسطول العالمي اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة مساء.

