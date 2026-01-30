تأجيل قضية ما يعرف بـ « العنصرية » المتعلقة بسنية الدهماني إلى يوم 3 أفريل القادم



قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، حل المفاوضة في قضية ما يعرف ب »العنصرية » المتعلقة بسنية الدهماني (المحالة بحالة سراح ) و تأخيرها لجلسة يوم 3 افريل القادم استجابة لطلب الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.

وصدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها .

