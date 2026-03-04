تأجيل مراسم تشييع خامنئي

أعلنت مصادر إيرانية اليوم الأربعاء، عن تأجيل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في مصلى طهران، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي ستشهدها المدينة.

وسيتعين على السلطات الإيرانية الإعلان عن موعد جديد للجنازة في المستقبل القريب. يُعتبر خامنئي شخصية هامة في التاريخ الإيراني الحديث، وسيترك خلفه إرثا سياسياً ودينياً كبيراً.

في سيرته، كان خامنئي قائداً روحياً ومؤثراً في الشؤون الإيرانية، حيث تولى منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران منذ عام 1989.

ومن المتوقع أن يشارك ملايين الإيرانيين في مراسم التشييع، ومن المتوقع أن تعبر الدول الإسلامية والشركاء الإقليميين عن تعازيهم وتضامنهم مع الشعب الإيراني.

