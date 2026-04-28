تأخير النظر في قضية الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي إلى جلسة يوم 12 ماي القادم

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في القضية المتعلقة بالإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي إلى جلسة يوم 12 ماي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ورفض مطلبي الإفراج، وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة، قررت يوم 14 أفريل الجاري، رفض مطالب الإفراج عن الإعلاميين بسيّس والزغيدي، وتأخير محاكمتهما إلى جلسة اليوم 28 أفريل.

يشار الى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قضت في 22 جانفي 2026 ، بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق بسيّس والزغيدي، من أجل تهم تتعلق ”بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية”، وقد استأنفا الحكم المذكور.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد هذين الاعلاميين، من أجل شبهات تتعلق بـ « ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال، المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها، والإثراء غير المشروع ».

كلمات البحث :إعلاميين;برهان بسيّس ومراد الزغيدي;جلسة