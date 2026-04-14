تأخير النظر في قضية برهان بسيس ومراد الزغيدي لجلسة يوم 28 أفريل ورفض مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جلسة يوم 28 افريل 2026 استجابة لطلب الدفاع، ورفض مطالب الافراج، وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 22 جانفي 2026 ، بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف في حق كل من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، من أجل تهم تتعلق »بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية » وقد استأنفا الحكم المذكور.

