تأخير النظر في قضية فرار مساجين إرهابيين من المرناقية إلى 16 جانفي

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بفرار 5 مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية، إلى جلسة بعد غد الجمعة 16 جانفي الجاري لترافع المحامين .

وتولت الدائرة، وفق ما صرح به اليوم الأربعاء مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خلال جلسة أمس الثلاثاء استكمال استنطاق المتهمين (40 متهما ) سواء الموقوفين أو المحالين بحالة سراح. وكانت وزارة الداخلية أعلنت فجر يوم 31 أكتوبر 2023 عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية، بعضهم تورط في جرائم إرهابية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي المكنّى بـ »الصومالي » ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني.

وجرى إيقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر 2023 بعد تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في حين تم إيقاف السجين الفار الخامس (الصومالي) يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية أريانة. وأذنت وزيرة العدل بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية. كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وات

