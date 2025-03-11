تأخير النظر في قضيّة «التسفير» إلى 25 مارس الجاري ورفض جميع مطالب الإفراج

تقرّر تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى جلسة يوم 25 مارس المقبل مع رفض مطالب الإفراج المقدمة في حقّ بعض المتهمين الموقوفين.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، واصلت اليوم الثلاثاء النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير، حيث رفض متهمون محاكمتهم عن بعد مطالبين بجلسة حضورية أمام هيئة الدائرة المتعهدة بملف القضية.

وإثر المفاوضة قرّرت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 25 مارس مع رفض مطالب الإفراج المقدمة من طرف بعض المتهمين الموقوفين.