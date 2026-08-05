تأكيد تونسي عراقي على أهمية تكثيف التحرك العربي والدولي من أجل حماية القدس الشريف

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاءً مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، الذي ينعقد بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم 5 أوت 2026.

ومثّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الشقيق، وما يربط الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط متينة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب.

وفي هذا السياق، تطرق الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما يعزز مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل والثقافة. كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين تونس والعراق، إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة وتحدياتها.

وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، جدّد الوزيران التأكيد على مواقف البلدين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأهمية تكثيف التحرك العربي والدولي من أجل حماية القدس الشريف والحفاظ على مكانتها التاريخية ووضعها القانوني وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار الجهود المبذولة ضمن اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس.

كلمات البحث :التحرك العربي والدولي;العراق;القدس;تونس