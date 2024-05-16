تأمين الامتحانات الوطنيّة محور جلسة عمل بين وزيري الداخلية والتربية

انعقدت مساء اليوم الخميس 16 ماي 2024 جلسة عمل مُشتركة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بإشراف وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ووزيرة التربية سلوى العبّاسي وبحضُور عددٍ من الإطارات العُليا من الوزارتين.

وقد تمّ خلال الجلسة النظر في تنسيق العمل بين هياكل الوزارتين لتأمين الامتحانات الوطنيّة، حيثُ تم استعراض رزنامة هذه الإمتحانات ومراحل عمليّات التأمين التي ستتمّ بشكل مُتواصل منذ بداية التحضيرات ونقل الإمتحانات إلى حدُود الإعلان عن النتائج النهائيّة، وهي مهام ستتوّلاها الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنيّة وبمُشاركة الجيش الوطني في بعض الحالات، حيثُ أكّد الوزير على ضرُورة تسخير كافّة الإمكانيّات الماديّة والبشريّة واللوجستيّة اللازمة والتنسيق المُتواصل مع مصالح وزارة التربية والسّلط الجهويّة والولاة لضبط الإجراءات التنظيميّة والإحتياطات الأمنيّة الضّرُوريّة لتأمين مُختلف الإمتحانات الوطنيّة ومُحيط المُؤسّسات التربويّة، من جهتها أكّدت وزيرة التربية على ضرُورة تدارس طرق ناجعة قصد مُعاضدة مجهودات وزارتي الدّاخليّة والتربية في مُقاومة مُحاولات الغشّ والتصدّي لأيّ تجاوُزات قد تحصل.

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