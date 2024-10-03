تأمين نقل 102 مواطنين تونسيين وذويهم من المتواجدين في لبنان إلى مطار عمّان

تمّ صبيحة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، في مرحلة أولى، تأمين نقل 102 مواطن تونسي وذويهم موجودين في لبنان إلى مطار عمّان. وكان في استقبالهم سفيرة تونس لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المساعي الحثيثة تتواصل حاليا مع كل الجهات المعنية لتأمين عودتهم إلى تونس في أفضل الآجال الممكنة، بالإضافة إلى بقية الراغبين في الرجوع إلى أرض الوطن.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين والتونسيات المتواجدين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وعلى إثر مجهودات مكثفة بذلتها الوزارة وسفارة تونس ببيروت، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة، وبدعم من السلطات اللبنانية.

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