تأهل المصارع محمد أمين القنيشي الى أولمبياد باريس 2024

اخر تحديث : 22/03/2024
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

محمد أمين قنيشي

تأهل صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2024، بمدينة الإسكندرية المصارع محمد أمين قنيشي، وزن 130 كغ مصارعة رومانية للألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب فوزه في النهائي على المصارع المغربي أسامة أسد.

وينتظر أن ينضم كل من الثلاثي سليمان نصر في وزن 67 كلغ (مصارعة رومانية) ومحمد إسكندر الميساوي في وزن 97 كغ (مصارعة رومانية) وحكيم الطرابلسي في وزن 87 كلغ (مصارعة رومانية) اليوم الى قائمة الرياضيين التونسيين المتأهلين الى الأولمبياد وذلك بنسبة كبيرة، وفق ما أكده منتصر العبيدي المدير الفني للجامعة التونسية للمصارعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.


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