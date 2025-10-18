تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس محور لقاء وزير التجهيز بسفير الصين بتونس

تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس محور لقاء وزير التجهيز بسفير الصين بتونس

استقبل وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري صباح يوم السّبت 18 أكتوبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيّس سعيّد، سفير جمهوريّة الصّين الشّعبية بتونس وان لي، للتّباحث بخصوص مسألة تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس ومعالجة الانبعاثات والتّسرّبات الغازيّة منه والقضاء على أسبابها ووضع حدّ للتّلوث البيئي بالجهة.


