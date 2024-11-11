تاجروين/ الكاف: حجز مخطوطة عبرية

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتاجروين إقليم الكاف، من ضبط نفرين بحوزتهما مخطوطة باللغة العبرية كانا يعتزمان التفريط فيها بالبيع بطريقة غير قانونية.

هذا وقد تم حجز المخطوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المتهمان، مع إحالة المحجوز إلى المعهد العالي للتراث لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لتحديد القيمة التاريخية والتي اكدت المعاينة الاولية من الفريق المختص أنها أصلية.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني على عزمها الكامل في التصدي لكل محاولات المساس بالتراث الوطني، وتدعو المواطنين للتعاون مع الجهات الأمنية في حماية ممتلكات البلاد الثقافية والحضارية والإبلاغ على الرقم 71860135.

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