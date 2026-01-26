تبعًا للتقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يُصدر توصيات لمستعملي الطريق

أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من التوصيات لمستعملي الطريق، وذلك تبعا للتقلبات الجوية التي يشهدها طقس اليوم الاثنين، مع نزول أمطار رعدية غزيرة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، ووصول الثلوج لأقصى الشمال الغربي.

​ودعا المرصد في بلاغ له مساء الأحد، إلى تخفيف السرعة عند القيادة أثناء تساقط الثلوج أو وجود الجليد، مع ترك مسافة أمان كافية (ضعف المسافة العادية) لتجنب الانزلاق، وتجنب الضغط المفاجئ والقوي على الفرامل، والتأكد من اشتغال أضواء الضباب ومساحات الزجاج، وذلك بعد إزالة الثلوج المتراكمة على السطح والنوافذ قبل الانطلاق.

​وبخصوص المناطق الساحلية التي يتوقع نزول أمطار غزيرة بها، أوصى المرصد بتجنب المجازفة بعبور الأودية أو تجمعات المياه الكبيرة مهما كانت قوة السيارة، والحذر من « الانزلاق المائي » خاصة في المنعرجات.

وذكر المرصد الوطني لسلامة المرور، بضرورة التثبت من حالة العجلات وضغط الهواء، قبل الخروج، والتأكد من وجود كمية كافية من الوقود وشحن الهاتف الجوال، وأخذ غطاء دافئ والقليل من الماء تحسبا لحدوث تعطل مروري.

كلمات البحث :التقلبات الجوية;طريق;مرصد سلامة المرور