تبون: الجزائر تدعم تونس اقتصاديًا قدر المستطاع

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار أجراه مع جريدة l’Opinion الفرنسية، أن الرئيس قيس سعيد، يتمتع بشعبية في تونس برغم الانتقادات، مبرزا بأن الشعب التونسي شعبٌ وواعٍ والجزائر تدعم تونس اقتصاديًا قدر المستطاع.

وأضاف تبون: « تونس كابدت ويلات قصف الطيران الاستعماري، لأنها ساندت القضية الجزائرية، وحُقّ علينا اليوم الوقوف إلى جانب الشعب التونسي الشقيق » .

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