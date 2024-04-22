تبون: « قلوبنا دائما مع الشعب التونسي .. تونس لن تسقط ودائما واقفة »

حلّ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ظهر اليوم الاثنين، بتونس وكان في استقباله رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقد جدد عبد المجيد تبون في تصريح لوسائل الإعلام بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة التأكيد على وقوف الجزائر الدائم الى جانب تونس الشقيقة ، مضيفا: « قلوبنا دائما مع الشعب التونسي ومع الرئيس قيس سعيد … تونس لن تسقط ودائما واقفة، والله يحميها ».

بدوره، جدد الرئيس قيس سعيد ترحيبه برئيس الجمهورية، مشيدا بالوقوف الدائم للجزائر الى جانب بلاده.

وأضاف قائلا: « الله يحمي تونس والجزائر وينصر الحق ».

للإشارة، فقد حل رئيس الجمهورية الجزائرية بتونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية.

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