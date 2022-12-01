تبون: لم نتدخل يوما ما في الشأن الداخلي لتونس.. وجيشنا لم يطأ الأراضي التونسية

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، أن أمن الجزائر هو امتداد لأمن تونس وأن أمن تونس امتداد إلى أمن الجزائر، مشيرا إلى وجود محاولات زرع الفتنة بين الجزائر وبين تونس باستعمال العقول الضيقة.

ونفى تبون أن تكون الجزائر قد تدخلت يوما ما في الشأن الداخلي لتونس وأن يكون الجيش الجزائري قد وطأ الأراضي التونسية.

وأضاف تبون: » الروح الوطنية في تونس قوية جدا والبعض يحاول تصويرها بأنها سهلة الافتراس، لكنهم مخطؤون… هناك من يريد تفكيك الرابطة الأخوية بين الجزائر وتونس لاعتقادهم بأن ذلك يسهل افتراسها. »

وأكد تبون أن الرئيس قيس سعيد لا هو مطبع ولا هو مهرول..ومن يمسّ تونس فقد مسّ الجزائر، على حد تعبيره.

كلمات البحث :الأراضي التونسية;تبون;سعيد