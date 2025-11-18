تتويج إقليمي جديد للطب التونسي: آمنة قويدر تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2025

حصلت الأستاذة آمنة قويدر على جائزة الإنجاز مدى الحياة في أمراض الدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، خلال مؤتمر أمراض الدم بالمدينة المنوّرة. وهو تتويج مستحق لمسيرة مهنية وعلمية امتدت عقودًا من العمل الجاد في خدمة المرضى وتطوير هذا الاختصاص.

تُمنح الجائزة لشخصيات تركت بصمتها في البحث العلمي، التعليم، والرعاية السريرية، وأسهمت في دفع مستوى علاج أمراض الدم في المنطقة.

وقد شغلت الأستاذة قويدر على امتداد مسيرتها مسؤوليات بارزة على غرار:

• رئاسة الجمعية التونسية لأمراض الدم

• إدارة المركز الوطني لنقل الدم

• رئاسة قسم بمستشفى عزيزة عثمانة.

كما تميّزت في تشخيص وعلاج اللوكيميا، واضطرابات النزيف الوراثي، وهي اليوم عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للهيموفيليا ونائبة رئيسه عن المنظمات الوطنية.

ويعكس هذا التتويج قيمة المدرسة الطبية التونسية، ويُبرز مكانة المرأة التونسية في الطب والبحث العلمي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

