تتويج تلميذين تونسيين في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق

تُوجت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة كممثلة عن الدولة التونسية، بميداليتين ذهبيتين يوم أمس في اختتام الدورة الأولى للبطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة.

وتحصل على المراتب الأولى عربيا كل من:

- التلميذة نور بن رمضان عن المدرسة الإبتدائية الأخوة

- التلميذ محمد خليل العبيدي عن المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم أطلقت يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق بالتعاون مع وزارة التربية التونسية وبمشاركة 10 دول عربية وهي: تونس ،الأردن الجزائر، السعودية،سلطنة عمان، قطر،الكويت،المغرب و موريتانيا و التي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام بمقر المنظمة بتونس.

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