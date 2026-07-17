تتويج علمي دولي جديد لقطاع الصحة بوزارة الداخلية

استقبل أمس الخميس 16 جويلية 2026، وزير الداخلية خالد النوري الدكتورة اسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى وذلك بحضور السيدين الكاتب العام للوزارة ومدير المستشفى.

جاء هذا الاستقبال تقديرا لتميز الدكتورة اسمهان و حصولها على « جائزة اطباء الجلد الشباب للانجاز الدولي لسنة 2027 عن قارة افريقيا » من قبل « الجمعية الدولية للأمراض الجلدية والتناسلية ».

وقد عبر السيد الوزير عن فخره بهذا الإنجاز العلمي الذي يدعم البحث الطبي مؤكدا أنه يمثل خطوة هامة نحو تطوير جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية.

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