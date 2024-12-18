تتويج مسرحية « عطيل وبعد » للمخرج حمّادي الوهايبي بجائزتين في مهرجان بغداد الدّولي

توّجت مسرحية « عطيل وبعد » للمخرج حمّادي الوهايبي بجائزتين هامّتين ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدّولي للمسرح بالعراق.

وقد تحصّل هذا العمل على جائزة أفضل نصّ للكاتب بوكثير دومة فضلا عن جائزة أفضل ممثّل للفنان مهذب الرميلي.

وبهذه المناسبة، تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية لفريق عمل المسرحية بأصدق عبارات التهنئة، مثمّنة هذا التتويج الدولي الذي يدعم ريادة التجربة المسرحية التونسيّة في العالم.

وشاركت مسرحية « عطيل وبعد » في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح التي انتظمت في الفترة الفاصلة بين 10 و18 ديسمبر 2024.

والعمل هو من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وأداء كل من مهذب الرميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة وبهرام العلوي وسامية بوقرة وإباء الحملي وفاتن الشوابي.

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