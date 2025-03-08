تجديد الترخيص لجمع التبرّعات عبر الإرساليات القصيرة لفائدة قرى «س و س»

أعلنت الجمعية التونسية قرى الأطفال « س و س » بأن الحكومة جددت لها أمس الترخيص السنوي لجمع التبرعات من العموم عن طريق الإرساليات القصيرة، لفترة ثلاثة أشهر، بقيمة 2 دينار للإرسالية الواحدة على الرقم 85510 بالنسبة لحرفاء كافة شبكات الهاتف الجوال

وقالت الجمعية إنها ستخصص الموارد التي سيتم جمعها بواسطة الإرساليات القصيرة لتمويل اقتناء منازل وبنائها لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الذين تشملهم خدمات الجمعية في قراها الأربعة (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة).

كما أشارت إلى أنها تسعى لتعبئة الموارد اللازمة لإعادة بناء قرية سليانة التي وقع إجلاء العائلات منها بسبب تآكل بنيتها التحتية منذ أكثر من سنة.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن للمتبرعين ترك نص الإرسالية فارغا أو أن كتابة SOS باللغة الفرنسية، مذكرة إياهم بأنه يمكنهم إعطاء زكاتهم وزكاة الفطر لفائدة الجمعية عن طريق الرقم 85510.

وتعتمد الجمعية على آلية جمع التبرعات لتعبئة جزء كبير من ميزانيتها السنوية لتغطية الحاجيات المتزايدة للأطفال المحضونين من إعاشة ورعاية صحية واجتماعية وإحاطة تربوية ونفسية فضلا عن برنامج دعم الأسرة المتمثل في الإحاطة بالأطفال المهددين داخل أسرهم.

هذا إلى جانب ما توفّره الدولة عن طريق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من دعم هام يقدر بـ 2.5 مليون دينار بصفة منتظمة.

وتقوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال « س و س » حاليا برعاية 5080 طفلا وشابا، وهي تعمل ضمن برنامجها لسنة 2025 لبلوغ 8000 طفلا مشمولا بالرعاية.

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