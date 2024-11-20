تجديد الثقة في عبد السلام الواد رئيسًا للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون

ترأس عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون، يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الدورة الثالثة والستين للجنة الاستشارية للمجلس، والتي انعقدت بمقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد، بحضور ممثلي 23 دولة منتجة لزيت الزيتون.

وتم خلال هذه الدورة تجديد الثقة في عبد السلام الواد من قبل أعضاء اللجنة، حيث أعيد انتخابه رئيسًا للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون لفترة جديدة تمتد لعامين (2025/2026(.

كما تم استعراض تقدم الدراسات المتعلقة بتحديث عدد من المعايير الكيميائية للزيوت، بهدف مواكبة التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية وجودة زيت الزيتون في مختلف البلدان المنتجة.

وقدرت كميات الإنتاج العالمي بـ 3.3 مليون طن، مع تسجيل ارتفاع في الإنتاج في كل من إسبانيا، تونس، وتركيا، مما يعكس موسمًا إيجابيًا في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

وشدد عبد السلام الواد على أهمية الحفاظ على مستوى أسعار عادل يحقق للفلاحين دخلاً محترمًا يمكنهم من تطوير إنتاجهم واستثماراتهم، كما أشار إلى ضرورة تشجيع استهلاك زيت الزيتون عالميًا، حيث لا يمثل حاليًا سوى 2% من الزيوت الغذائية المستهلكة في العالم، واقترح في هذا الصدد إنشاء لجنة متابعة داخل المجلس الدولي للزيتون لمراقبة تحقيق هذه الأهداف.

وطالب عبد السلام الواد بوضع آليات فعالة تحمي المنتجين، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويحافظ على استدامة زراعة الزيتون وإنتاجه، مؤكدا أن توفير مدخول مناسب للفلاحين هو شرط أساسي لاستمرارية القطاع الذي يلعب دورًا هامًا في تحسين صحة المستهلكين وتعزيز الاقتصاديات المحلية.

كلمات البحث :المجلس الدولي للزيتون;عبد السلام الواد