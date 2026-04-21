تجهيزات حديثة في المستشفى المحلّي بقرمبالية

دخلت آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي حيّز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية، في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الصحية بالجهة.

وسيمكن هذا التجهيز من إجراء عمليات دقيقة بتقنية المنظار وتقليص الألم وتسريع فترة التعافي والحدّ من المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية.

كما سيساهم في تقريب الجراحة المتقدمة لمتساكني الجهة، والتقليل من التنقّل إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، مما يخفف الضغط عليه.

ويأتي هذا التدعيم في إطار استراتيجية وزارة الصحة في إصلاح المنظومة الصحيّة و دعم مؤسّساتها بالتجهيزات الحديثة، والارتقاء بجودة العلاج، وتقريب الخدمات من المواطن .

