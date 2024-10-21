تحديد أسعار البيع القصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة لفائدة العموم

حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات السعر الأقصى لبيع لحوم الأبقار المبرّدة المورّدة للعموم بداية من، الإثنين، ب35،6 دينار للكلغ من « الهبرة والكوستيليا » و26 دينارا للكلغ من « الصدرة »، وفق قرار جديد صادر عن وزير التجارة، سمير عبيد.

ونصّ، القرار، على أنّه يتعيّن على مختلف القصّابين المنخرطين في برنامج توزيع لحوم الأبقار المبردة والموردة الاقتصار على عرض هذا الصنف من اللحوم ويمنع عليهم خلطها مع لحوم الابقار المحلية في نقطة البيع ذاتها.

وحذّر القرار من أنّ كل مخالفة تقع معاينتها تعرّض صاحباها لتتع والزجر وفق أحكام القوانين والمراسيم المنظمة.

يشار إلى أنّ قرارا، صدر عن وزيرة التجارة السابقة، بتاريخ 7 أوت 2024، حدّد الأسعار القصوى لبيع لحوم الأبقار المنتجة محليّا، وبعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك في إطار مقاومة الارتفاع المشط للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

وحدّدت الوزارة، الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ ب7،500 دنانير للكلغ في المذابح، وب8،500 دنانير للعموم، وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج ب14،500 دينار للكلغ في المذابح وب16 دينارا للكلغ الواحد للعموم، وذلك بداية من يوم 9 أوت 2024.

وستكون الأسعار القصوى لبيع لحوم الأبقار المنتجة محليا كما يلي، « هبرة وكستيليا » ب38 دينارا للكلغ الواحد، و « صدرة » ب30 دينارا للكلغ، وذلك بداية من يوم 12 أوت 2024.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 9،2 بالمائة، سبتمبر 2024.

ويعود ذلك، أساسا، إلى زيادة أسعار لحم الضأن، بنسبة 8،22 بالمائة، والزيوت الغذائية، بنسبة 15،1بالمائة، والفواكه الجافة، بنسبة 15 بالمائة، والأسماك الطازجة، بنسبة 13،2 بالمائة، والخضر الطازجة، بنسبة 13 بالمائة، ولحم البقر، بنسبة 12،4 بالمائة، والدواجن، بنسبة 12،2 بالمائة.

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