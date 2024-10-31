تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع الدجاج الحي بـ 5300 مليم/ الكغ

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج، لبيع الدجاج الحي بـ 5300 مليم/ الكغ بداية من يوم الجمعة 01 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مقاومة الزيادات المشطة في الأسعار ولمزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات إلى تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

كما ذكرت الوزارة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

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