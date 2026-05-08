تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة

أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم الجمعة، أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى مع مختلف الأطراف المعنية، تمّ الاتّفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة، بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي:

• بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كغ: 27 د الكلغ حي

• بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كغ: 25.8 د الكلغ حي

• بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كغ: 23.8 د الكلغ حي

ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة.

كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظّمة والخاضعة للمراقبة .

وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026.

