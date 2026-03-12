تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2026

أعلن مفتي الجمهورية التونسية أنَّ قيمة زكاة الفطر لعام 2026 قد تم تحديدها بدينارين (2000) مليم.

وقال المفتي في بلاغ الخميس 12 مارس، إن وقت إخراجها تجب بغروب شمس ليلة العيد، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ولا تسقط بل تبقى عالقة بالذمة حتى تؤدى.

واضاف أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة في المذهب المالكي، وأجاز الأحناف والشافعية إخراجها قبل ذلك.

