تحرّي هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم غد



أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية تحري هلال شهر رمضان المعظم ستجرى بعد غروب شمس يوم غد الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق لـ17 فيفري 2026.

وأوضح المعهد أن لجان الرصد، المتكوّنة من إطارات تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي وإطار ممثل عن وزارة الشؤون الدينية، ستجتمع للإشراف على عملية التحري بعدد من نقاط الرصد الموزعة على مختلف الأقاليم.

وحدّد المعهد مواقع الرصد كما يلي:

الإقليم الأول: محطة الرصد الجوي بالكاف (ولاية الكاف).

الإقليم الثاني: هضبة سيدي بالحسن الشاذلي (ولاية تونس).

الإقليم الثالث: محطة الرصد الجوي بالقيروان (ولاية القيروان).

الإقليم الرابع: محطة الرصد الجوي بتوزر (ولاية توزر).

الإقليم الخامس: سيدي جمور بجزيرة جربة (ولاية مدنين).

