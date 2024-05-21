تحصل على جائزة نوبل للكيمياء: سعيد يُقلّد منجي الباوندي الصنف الأول من وسام الجمهورية

تولّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بقصر قرطاج، تقليد منجي الباوندي، المتحصّل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023، الصنف الأول من وسام الجمهورية.

وكان هذا الموكب فرصة أكّد فيها رئيس الجمهورية على رهان الدولة التونسية على التربية والتعليم والبحث العلمي وتوفير كل الظروف الملائمة للتونسيين والتونسيات حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب العلمية، مبرزا أن تونس تزخر بالكفاءات التي هي مبعث افتخار واعتزاز لبلادنا وعديدة هي الدول التي تلجأ إليها لإيمانها بمستواها العلمي العالمي المتميز في كل المجالات حتى تلك الدقيقة والحديثة منها.

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