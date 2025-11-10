تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة 104 و 30

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه سيتمّ إدخال تحوير على مسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 وذلك تبعا للغلق الجزئي والمؤقت لشارع الطيب المهيري بباردو في اتجاه الملاسين في جزئه الممتدّ بين نهج يوغرطة ونهج البلدية في إطار إنجاز أشغال الخط D من الشبكة الحديدية السريعة.

وسينطلق اعتماد هذا التغيير في مسار الخطّين بداية من يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، وطيلة مدّة الأشغال.

ويتمثّل هذا التحوير في إلغاء نقاط التوقف بكلّ من بوشوشة و الرابطة و إبن شرف وسيتم المرور بالنسبة لهذين الخطّين عبر شارع 20 مارس إلى حدود مفترق باب سعدون ثم شارع 9 أفريل ومن ثمة العودة إلى اعتماد المسلك العادي.

