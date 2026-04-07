تحويل جزئي في حركة المرور بإقليم الحرس بسيدي بوزيد يوم 9 أفريل

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تقرر إجراء تحويل جزئي في حركة المرور بمرجع النظر إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد، وذلك تزامنا مع تنظيم تظاهرة رياضية.

وسيتم اعتماد الإجراءات التالية:

-غلق الطريق الجهوية عدد 125 (الطريق الحزامية الشمالية لمدينة سيدي بوزيد) في الاتجاهين.

-غلق كافة الطرقات المتفرعة والمتقاطعة معها، بما في ذلك المسالك الفلاحية المؤدية إليها.

يمتد هذا الإجراء يوم الخميس 09 أفريل 2026 بداية من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 ظهرا.

ويمكن للوافدين على مدينة سيدي بوزيد من الجهة الشمالية استعمال الطريق المحلية عدد 888، ويمكن للوافدين من الجهة الجنوبية مواصلة السير عبر الطريق الجهوية عدد 125 دون المرور بالمقطع المغلق، مع اعتماد المنافذ البديلة المؤدية إلى وسط المدينة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والجولان واحترام إشارات أعوان الحرس الوطني مع ضرورة توخي الحذر واستعمال الطرقات البديلة المتاحة.

