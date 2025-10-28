تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا ابتداء من الخميس 30 أكتوبر2025

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها، لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 (المدخل الجنوبي للعاصمة) أنه سيقع تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من يوم الخميس 30 أكتوبر2025 في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط عدد 2 و ويتمثل هذا التحويل فيما يلي:

– يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة – المطار – بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.

– تبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقـــــات الذروة الصباحية والمسائية.

كلمات البحث :تحويل;جسر لاكانيا;حركة المرور