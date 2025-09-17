تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك خلال الفترة اللّيلية ليومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، ان عملية التحويل ستكون بداية من من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وتندرج في اطار مواصلة أشغال هدم الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

ويمكن لمستعملي الطريق المتجهين الى تونس الانعراج يسارا لاستعمال الطريق المؤدية الى الحمامات التي ستصبح ذات اتجاهين على مسافة 100 متر تقريبا ثم الانعراج يمينا والرجوع الى الطريق في اتجاه تونس.

ودعت الوزارة كافّة مستعملي الطّريق إلى التزام الحذر والتخفيف من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة علما وان هذا الاجراء يندرج في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

