تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان في بلاغ لها اليوم الجمعة، لكافة مستعملي الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1، بأنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 لمواصلة إنجاز طبقة السير، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3، وذلك بداية من الليلة على الساعة التاسعة ليلا و إلى الساعة السابعة من صبيحة يوم السّبت 10 جانفي، حيث سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدّي من المفترق بإتّجاه تونس.

ويمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية.

ودعت الوزارة متساكني المروج 01 والمروج 03 المتّجهين إلى تونس إلى العبور عبر مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة.

كما دعت كافّة مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة.

كلمات البحث :حركة المرور;مفترق المروج 1 و2