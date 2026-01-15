تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 بداية من التاسعة ليلاً

في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3، أفادت وزارة التّجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1، بأنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 لمواصلة إنجاز طبقة السير وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا الليلة الخميس 15 جانفي إلى الساعة الخامسة من صبيحة يوم الجمعة 16 جانفي.

ويمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية.

ودعت الوزارة متساكني المروج 01 والمروج 03 المتّجهين إلى تونس العبور عبر مفترق ميامي ومحوّل بئر القصعة، كما دعت كافّة مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة.

