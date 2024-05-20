تحويل ظرفي لحركة المرور ليلا على مستوى جسري الجمهورية والقرش الاكبر

أعلمت الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان بتونس، كافة مستعملي جسري الجمهورية والقرش الاكبر والقادمين من المخرج الجنوبي للعاصمة في اتجاه المطار، أنه سيتم تحويل ظرفي لحركة المرور ليلا ابتداء من يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوع.

وأضافت، في بلاغ الاثنين، أنه في إطار اشغال صيانة طبقة السير بالخرسانة الاسفلتية على الطرقات المرقمة، سيتم أيضا تحويل حركة المرور على الجسرين في اتجاه الضاحية الجنوبية، ابتداء من يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوع.

ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان بتونس، مستعملي الطريق إلى المرور على الطرقات الجانبية وتوخي الحذر مع التخفيض من السرعة وإحترام الإشارات المرورية الوقتية المركزة للغرض.

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