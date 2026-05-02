تحويل مؤقت لحركة المرور بالطريق السيارة تونس – بنزرت بسبب أشغال التشوير

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيارة عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب الخاص بالتشوير الأفقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها السبت، أن هذا التحويل سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من يوم غد الأحد 3 ماي إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي.

ودعت الوزارة جميع مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بإشارات المرور والعلامات التوجيهية الموضوعة على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه عند المرور بمنطقة الأشغال، بما يضمن سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق.

كلمات البحث :الطريق السيارة;بنزرت;تحويل;تونس;حركة المرور